Прямой эфир с главой завода-производителя казахстанского "Спутник V"

Сетевое издание zakon.kz проводит прямой эфир с генеральным директором ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" Сергеем Бароном.

На Карагандинском фармацевтическом комплексе производится вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная в российском исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. О том, как ведется контроль за качеством производимой вакцины, сколько доз вакцины было произведено и поставлено на рынок страны, хватает ли мощности завода для покрытия потребностей Казахстана в вакцине?

Смотрите ответы на эти и другие вопросы в прямом эфире. Начало эфира в 11.00.