В Instagram можно будет войти через WhatsApp

Совсем скоро Facebook представит новый метод — "вход через WhatsApp", сообщает zakon.kz.

С его помощью процесс аутентификации в Instagram можно будет пройти с помощью популярного мессенджера без необходимости скачивать софт от сторонних разработчиков или ждать SMS-сообщение.

Появление новой функции ожидается на Android и iOS.

По информации Ferra.ru, на сегодняшний день доступ к Instagram можно защитить лишь кодом по SMS либо приложениями наподобие Google Authenticator.