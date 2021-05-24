Какие требования должны соблюдать в мечетях и храмах во время карантина

Комитет санэпидконтроля разработал Требования к религиозным объектам на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, передает zakon.kz.

В частности, говорится, что на религиозных объектах назначается ответственное лицо за проведением наблюдения за персоналом культовых зданий с проведением опроса состояния и осуществлением термометрии.

Для недопущения распространения инфекции персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний направляется для обследования.

Администрация объекта организует обеспечение персонала культовых зданий достаточным запасом одноразовых медицинских или тканевых масок, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами, - говорится в документе.

Кроме того, доступ прихожан в храмы и мечети осуществляется также при обязательном наличии масок.

Для обработки рук посетителей на видном и доступных местах (у входа, в санитарных узлах, в помещениях для проведения богослужений, в комнатах для омовения и предназначенных для распространения предметов религиозного назначения) должны быть установлены кожные антисептики, санитайзеры.

Согласно требованиям, совершение молитв осуществляется при соблюдении дистанции из расчета не менее 4 метров на человека.

Соблюдение социальной дистанции обеспечивается путем нанесения разметки на полу, ограждений и барьерных лент для направления движения посетителей, недопущение мест возможного скопления людей.

В комнатах, отведенных для совершения религиозных ритуалов, обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха проводится ревизия (очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров) систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды.

Также говорится, что в течение суток проводится регулярное проветривание всех помещений продолжительностью не менее 15 минут с кратностью не менее 5 раз в день.

С целью регулярного обеззараживания воздуха в местах скопления посетителей применяются бактерицидные лампы, которые используются в отсутствии посетителей и персонала, либо рециркуляторов воздуха (разрешается использовать в присутствии людей).

В религиозных заведениях проводится ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых герметичных перчатках.

При входе в здание устанавливается дезинфекционный коврик, смоченный методом орошения дезинфицирующим средством.

Для проведения дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, со следующей кратностью: санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза) и перила обрабатываются 3 раза в день.

Документ можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 4 июня.