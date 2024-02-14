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Какие гигиенические средства должны быть в каждой школе: разработаны нормы снабжения

Разработаны натуральные нормы снабжения гигиеническими средствами организаций образования Фото: freepik
Министерство просвещения подготовило проект приказа об утверждении натуральных норм снабжения гигиеническими средствами организаций образования, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с проектом в каждой школе должны быть следующие моющие и чистящие средства (в расчете на одного ученика в год):

  • Жидкое мыло – 1 литр.
  • Освежитель воздуха (аэрозоль, сменный картридж, подвесной для унитаза) – 100 мл.
  • Средство для дезинфекции помещений и территории (таблетка/порошок) – 10 г.
  • Средство для чистки унитазов – 350 мл.
  • Средство для чистки труб – 4 г.
  • Средство для чистки стеклянных и зеркальных поверхностей – 8 г.
  • Средство для чистки раковин – 13 г.
  • Туалетная бумага – 275 м.
  • Полотенце бумажное – 1 рулон.
  • Антисептик для рук – 200 мл.

Кроме того, в школе должны быть следующие хозяйственные материалы (в расчете на одного ученика в год):

  • Ветошь – 0,5 м.
  • Перчатки хозяйственные – 1 пара на 5 учеников.
  • Щетка и совок – 1 комплект на 40 учащихся.
  • Швабра с насадкой – 1 комплект на 40 учащихся.
  • Тряпка для уборки – 4 шт. на 5 учеников.
  • Мешки для мусора (20 л) – 15 пакетов.
  • Мешки для мусора (60 кг) – 20 пакетов.
  • Диспенсер для жидкого мыла – 1 шт. на 60 учеников.
  • Электронные сушилки для рук – 1 шт. на 60 учеников.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 февраля 2024 года.

Ранее мы писали о том, какие требования утверждены к школьным туалетам в Казахстане.

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Открытые НПА Министерство просвещения РК Законодательство Казахстан
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