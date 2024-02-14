Какие гигиенические средства должны быть в каждой школе: разработаны нормы снабжения
Фото: freepik
Министерство просвещения подготовило проект приказа об утверждении натуральных норм снабжения гигиеническими средствами организаций образования, сообщает Zakon.kz.
В соответствии с проектом в каждой школе должны быть следующие моющие и чистящие средства (в расчете на одного ученика в год):
- Жидкое мыло – 1 литр.
- Освежитель воздуха (аэрозоль, сменный картридж, подвесной для унитаза) – 100 мл.
- Средство для дезинфекции помещений и территории (таблетка/порошок) – 10 г.
- Средство для чистки унитазов – 350 мл.
- Средство для чистки труб – 4 г.
- Средство для чистки стеклянных и зеркальных поверхностей – 8 г.
- Средство для чистки раковин – 13 г.
- Туалетная бумага – 275 м.
- Полотенце бумажное – 1 рулон.
- Антисептик для рук – 200 мл.
Кроме того, в школе должны быть следующие хозяйственные материалы (в расчете на одного ученика в год):
- Ветошь – 0,5 м.
- Перчатки хозяйственные – 1 пара на 5 учеников.
- Щетка и совок – 1 комплект на 40 учащихся.
- Швабра с насадкой – 1 комплект на 40 учащихся.
- Тряпка для уборки – 4 шт. на 5 учеников.
- Мешки для мусора (20 л) – 15 пакетов.
- Мешки для мусора (60 кг) – 20 пакетов.
- Диспенсер для жидкого мыла – 1 шт. на 60 учеников.
- Электронные сушилки для рук – 1 шт. на 60 учеников.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 февраля 2024 года.
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