Литва предложила исключить Беларусь из членов Интерпола

Литва предложила прекратить членство в Интерполе Беларуси, власти которой якобы используют международные правовые инструменты для преследования представителей политической оппозиции, сообщает zakon.kz.

Как отмечает ТАСС, с таким предложением выступил председатель комитета Сейма (парламента) по внешней политике Жигимантас Павиленис.

Мы предлагаем членам НАТО и государствам ЕС ввести более глубокие санкции против властей Беларуси, в том числе обсудить вопрос членства этой страны в Интерполе, так как она использует международные инструменты для осуществления террористических актов, - заявил он.

Так литовский политик оценил инцидент с посадкой в Минске в воскресенье пассажирского самолета компании Ryanair.

Кроме того, глава МВД Литвы Агне Билотайт направила письмо руководству Интерпола.

Необходимо сделать все возможное, чтобы международные правовые инструменты не использовались для [политического] преследования и репрессий, - говорится в послании.

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24 мая самолет авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.