Аскар Мамин посетил ряд предприятий в Восточно-Казахстанской области

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область проинспектировал реализацию крупных инвестиционных проектов в сферах транспортной инфраструктуры, горнометаллургической промышленности, агропромышленного комплекса и здравоохранения, передает zakon.kz.

Так, в Аягозе главе Правительства рассказали о ходе реконструкции автомобильных дорог Талдыкорган — Усть-Каменогорск (768 км), Калбатау — Майкапшагай (415 км) и Ушарал — Достык(180 км), сообщает primeminister.kz.

Премьер-министр поручил повысить темпы строительных работ по дорогам Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.

При этом он подчеркнул важность обеспечения качества и своевременного введения в эксплуатацию создаваемой транспортной инфраструктуры.

В Аягозском районе Аскар Мамин также ознакомился с проектом расширения ТОО "KAZ Minerals Aktogay". В текущем году планируется завершить строительство обогатительной фабрики Актогай II по переработке сульфидной руды. Объем инвестиций составит 514,6 млрд тг ($1,2 млрд).

Будет создано 1 тыс. новых рабочих мест. Реализация проекта позволит увеличить в 2022-2027 годы объем производимой предприятием меди со 125 тыс. тонн до 200 тыс. тонн в год и вывести рудник в число крупнейших в мире. На Актогайском месторождении также функционирует комплекс по переработке оксидных руд, на котором до 2024 года планируется обеспечить ежегодный объем производства 20 тыс. тонн катодной меди.

В селе Солнечное Глубоковского района глава Правительства осмотрел молочно-товарную ферму, посевные площади и сельхозтехнику ТОО "Опытное хозяйство масличных культур"(ОХМК).

В 2020 году предприятие произвело 13 тыс. тонн молока и 300 тонн говядины. В рамках модернизации производства в 2022-2025 годы планируется увеличить валовый надой молока с 40 до 100 тонн в сутки. ОХМК является одним из ведущих семеноводческих хозяйств РК.

По реализации семян сельскохозяйственных культур в прошлом году ТОО заняло 1 место (10 тыс. тонн семян). Средняя урожайность за прошедшие 5 лет по всем выращиваемым сельхозкультурам составила 4,3 тонн на га.

Предприятие активно участвует в реализации проекта "Ауыл – Ел бесігі" путем строительства в селе комплекса малоэтажных жилых домов общей площадью 3,7 тыс.кв.м.

В Семее Мамин дал старт работе линии переработки семян подсолнечника маслоэкстракционного завода ТОО "Qazaq astyq group".

Общая сумма инвестиций составляет 13 млрд тг. Мощность предприятия — 1000 тонн переработки семян подсолнечника или 800 тонн семян рапса/льна в сутки. На предприятии создано свыше 300 постоянных рабочих мест. Завод обеспечит внутренние потребности РК в растительном масле, его продукция будет экспортироваться и на внешние рынки.

А. Мамин посетил "Центр ядерной медицины и онкологии г. Семей" — единственное в Казахстане медицинское учреждение ядерной медицины полного цикла — от производства радиофармпрепаратов и их применения в ранней диагностике онкозаболеваний до радионуклидной терапии пациентов.

Кроме того, глава Правительства также ознакомился с деятельностью открытой в городе в текущем году "Клиники iv plus", где впервые в Казахстане применена технология реабилитации детей и взрослых — "h/p/cosmos locomotion".

Здесь открыт первый в стране центр медицинской реабилитации на цифровой платформе с использованием электронных систем отслеживания физиологических и моторных функций организма.

По итогам 4 месяцев объем промышленного производства в Восточно-Казахстанской области вырос в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 6,7% до 860,8 млрд тг.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 93,8 млрд тг (+2,1%), объем строительных работ — 51,6 млрд тг (+5,6%).

Инвестиции в основной капитал достигли 177,6 млрд тг (+6,8%).

В рабочей поездке приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, сельского хозяйства — Сапархан Омаров, финансов — Ерулан Жамаубаев, здравоохранения — Алексей Цой, по чрезвычайным ситуациям — Юрий Ильин.