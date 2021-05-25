Расширение прививочной кампании сейчас является самой важной задачей в борьбе с пандемией, отметил премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства, передает корреспондент zakon.kz.

Индекс репродуктивности вируса составляет 0,95. Занятость больничных коек 33%, реанимационных - 26%. Тем не менее в "красной" зоне находятся шесть регионов: Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская области. На сегодняшний день сделано 3 млн прививок от коронавируса, из них 2 млн человек вакцинировано первым компонентом, вторым компонентом привиты почти 1 млн человек, - сказал Аскар Мамин.

Он отметил, что принимаются меры по пополнению запасов вакцин, увеличению количества прививочных пунктов. С наличием вакцин проблем нет.

Читайте также:

Сколько казахстанцев уже привито от коронавируса, рассказал Цой

Расширение прививочной кампании сейчас является самой важной задачей в борьбе с пандемией. Поручаю министерству здравоохранения и акиматам увеличить темпы вакцинации. Мобильное приложение Ashyq активно используется в сфере услуг. Министерству здравоохранения совместно с министерством по цифровизации принять оперативные меры по интеграции приложения Ashyq с модулем "Вакцинация", паспортом вакцинации в eGov Mobile, - поручил глава правительства.

Ранее министр здравоохранения рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане. По словам Алексея Цоя, в стране наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости.

Тамила Языкова, Нур-Султан