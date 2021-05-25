Казахстанцы смогут снимать досрочно добровольные пенсионные накопления

Казахстанцам разрешено досрочно снимать добровольные пенсионные накопления (ДПВ), сообщает zakon.kz.

С 1 мая список получателей пенсионных накоплений расширился.

По данным ЕНПФ, одно из основных условий - средства должны находиться в пенсионном фонде не менее пяти лет.

Теперь право на пенсионные выплаты из фонда за счет ДПВ возникает у следующих лиц, имеющих пенсионные накопления: 1) достигших пятидесятилетнего возраста; 2) являющихся инвалидами; 3) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Казахстана иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, определенные законодательством, подтверждающие намерение или факт выезда; 4) имеющих пенсионные накопления в пределах сумм добровольных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в едином накопительном пенсионном фонде и (или) добровольном накопительном пенсионном фонде, не менее пяти лет.

Таким образом, начав копить средства за счет ДПВ, к примеру, в 20 или 30 лет, в 25 или 35 соответственно можно начать получать свои первые выплаты, - отметили в фонде.

Стоит отметить, с 1 мая 2021 года основанием для открытия индивидуального пенсионного счета для учета добровольных пенсионных взносов будет являться поступивший в ЕНПФ первый добровольный пенсионный взнос.