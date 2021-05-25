Сжигание отходов. Почему без этого не обойтись?

Комплексы "Waste to Energy" должны заработать в нескольких городах Казахстана, а именно: Актобе, Алматы, Усть-Каменогорске, Нур-Султане, Караганде и Шымкенте. 20 мая министерство экологии объявило аукционные торги для проектов по энергетической утилизации отходов. По плану ведомства, к 2025-му году решить проблему свалок. Об этом на брифинге сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов.

Энергетическая переработка мусора сегодня - едва ли не единственный вариант, наконец-то, прийти к zero-waste – жизни по принципу "ноль отходов". Разбираемся, почему Казахстану все же придется сжигать мусор и производить из него электроэнергию, и так ли это страшно?

Полигоны "подползают" к жилым домам

Ежегодно в Казахстане образуется около 5 миллионов тонн отходов. Доля переработки превышает чуть более 18 процентов. Все остальное идет на полигоны. То есть закапываем мы почти 80% всего мусора, а там, где свалки уже переполнены, "вываливаем" сверху. Далеко за примерами ходить не надо, жители Усть-Каменогорска не понаслышке знают о местной "достопримечательности" - городской свалке, которую уже давно пора бы закрыть, но этого сделать не могут по одной простой причине – больше девать мусор некуда. В итоге полигон потихоньку "подползает" к жилым домам.

Фото: Городская свалка в Усть-Каменогорске

Захоронение находится в самом низу пирамиды иерархии отходов. И чем ниже процент захоронения– тем более развиты в стране сортировка и переработка ТБО. Для сравнения, если в Казахстане – 80% отходов идет на полигоны, то в Швейцарии – 0%. С 2000 года в этой стране запрещены свалки. Все свои отходы Швейцария полностью перерабатывает.

Вообще само словосочетание "мусоросжигательный завод" - звучит не очень экологично. Воображение рисует предприятие с многочисленными трубами, едким дымом и неприятным запахом. Об этом сразу же начали говорить и некоторые активисты, которые сначала восприняли идею строительства энергетических комплексов в Казахстане в штыки. Между тем, речь совсем не о том, чтобы просто сжигать мусор открытым способом, задача стоит - получить из него электроэнергию – то есть перерабатывать, минимизировав влияние на окружающую среду. В той же самой Швейцарии сейчас работают 30 подобных энергетических комплексов, которые позволяют получить из отходов энергию. Аналогичное предприятие в Вене и вовсе стало достопримечательностью Австрии.

Фото: Мусоросжигательный завод в Вене

Всего в мире таких комплексов – более 1600 и их количество продолжает расти. На данный момент в Стамбуле строится завод по механизму Waste to energy, который станет крупнейшим энергетическим комплексом в Европе и первым в своем роде в Турции. Ввод в эксплуатацию планируется уже в этом году, мощность завода составит 3000 тонн в сутки. Энергетический комплекс строят и в Дубае (ОАЭ), он станет одним из крупнейших в мире (мощность завода - 5200 тонн в сутки).

Что же касается загрязнения окружающей среды, то здесь можно обратить внимание на любой аналогичный завод в Европе – как правило, многие из них расположены в жилых кварталах. Так на прошедшей конференции в Нур-Султане "Waste to Energy" французский эксперт Пьер Хитцбергер рассказал, что в Париже функционируют три завода по энергетической утилизации. И все три комплекса расположены в жилых районах города и не представляют угрозы ни окружающей среде, ни населению. Более того спикер из Франции сравнил выбросы от термической обработки отходов между различными отраслями производства. И по оксидам азота в лидерах - автотранспорт 51%, взвешенные частицы 21% приходятся на строительство, 36% - диоксидов серы на тепловое отопление для жилищных нужд. Процент выбросов от проектов Waste to Energy в атмосферу оказался намного ниже по всем позициям.

Альтернативы нет

Энергетическая утилизация – по сути, тоже в самом низу пирамиду, на ступень выше свалок. Идеальный вариант, конечно же, переработка и повторное использование отходов. К примеру, в этом году в четырех регионах Казахстана установят 7230 контейнеров для раздельного сбора ТБО и запустят 3 новых мусоросортировочных комплекса общей мощностью около 300 тысяч тонн отходов в год. Только вот этого недостаточно. Даже если очень захотеть, весь мусор невозможно отсортировать и пустить на вторичное использование или получение вторсырья. Согласно Экологическому кодексу к 2030-му году в Казахстане должны получать вторсырье из 40% всех отходов (сейчас 18,3%), с остальным неперерабатываемым мусором тоже нужно что-то делать. И здесь пока только два варианта: захоронение на полигонах или переработка в энергию. Что из этого вреднее – наглядно показывает пирамида утилизации отходов.

Внедрение системы раздельного сбора отходов позволит вовлечь в повторное использование 30% чистого вторсырья, до 20% отходов из общей массы, не подлежат сжиганию. Остальные отходы сильно загрязнены и на сегодня единственной альтернативой свалок является энергетическая утилизация отходов, - отметил на брифинге вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов.

По предварительным подсчетам профильного ведомства, проект "Waste to energy" позволит к 2025 году увеличить долю переработки отходов с 18,3% до 30%, а долю сжигаемых отходов до 20%. В итоге объем отходов, отправляемых на полигон, должен не превышать 50%.

Стоит отметить, что Экологическим кодексом РК установлены жесткие требования по выбросам, приравненные к Европейским стандартам. Это значит, что на современном энергетическом комплексе должна быть пятиступенчатая система очистки как в Европейских странах, золу же, которая образуется при сжигании, можно использовать в строительстве. Более того, мониторинг выбросов должен быть автоматическим и при любой нештатной ситуации (если, к примеру, фильтры вдруг не будут работать), завод автоматически должен остановиться.

Фото: Мусоросжигательный завод в Дании

Есть европейская система эффективности. В ней прописано о том, что влияние на окружающую среду таких заводов в разы меньше чем, допустим, ТЭЦ. При этом будем учитывать местоположение завода с учетом всех требований Экологического кодекса, чтобы в дальнейшем правильно эксплуатировать завод с наименьшим воздействием на окружающую среду, — рассказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов.

На строительство шести комплексов "Waste to Enеrgy" понадобиться 180 миллиардов тенге. Строить планируют за счет инвесторов.