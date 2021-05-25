Евросоюз "закрыл" небо для Беларуси и авиакомпаний страны

Небо Евросоюза закрыли для Беларуси и ее авиакомпаний, передает zakon.kz со ссылкой на Euronews.

Такое решение приняли главы государств и правительств ЕС - закрыть небо для белорусских авиакомпаний и запретить им садить самолеты в аэропортах, расположенных на территории сообщества.

Помимо этого европейским авиаперевозчикам рекомендовали не использовать воздушное пространство Беларуси для транзита.

Эти меры являются согласованной реакцией на инцидент в аэропорту Минска, когда лайнер Ryanair совершил незапланированную посадку. Самолет приземлился после сообщения о наличии взрывного устройстве на борту. Для сопровождения лайнера в воздушную гавань в небо был поднят МиГ-29. Информация о минировании не подтвердилась.

На борту самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, находился оппозиционер и бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали в терминале аэропорта.

С Протасевичем была его подруга, гражданка России Софья Сапега. Ее тоже задержали и отправили в СИЗО.

Роман Протасевич начинал карьеру журналистом в минском издании, потом стал главным редактором телеграмм-канала NEXTA, который был внесен властями Беларуси список экстремистских медиа.

На видео, которое было распространено официальными телеканалами, имеется признание Протасевича в якобы организации массовых беспорядков в столице Беларуси.

Поддежку принятым в Брюсселе решениям выразили и в Вашингтоне.