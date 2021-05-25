Последний звонок в Мангистауской области закончился массовой дракой

В Сеть попало видео с дракой несовершеннолетних подростков - выпускников в поселке Бейнеу, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы Мангистауской области, задержаны 7 человек.

25 мая примерно в 11.00 часов в селе Бейнеу Бейнеуского района между учащимися школ имени Ж.Калдыгараева и Ы.Алтынсарина произошла драка. На месте происшествия задержаны 7 человек и доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК (хулиганство) ОП Бейнеуского района, - отметили в ведомстве.

В связи с днем "Последнего звонка" полиция перешла на усиленный режим несения службы.

Также и выпускники Жанаозена с размахом отметили окончание школы.