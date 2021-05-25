К каким позитивным сдвигам могут привести поправки в закон о выборах?

25 мая 2021 года главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан". Руководитель Отдела социально-политических исследований КИСИ Рыстина Индира Садыбековна рассказала порталу Zakon.kz как эти новшества отразятся на политической жизни в Казахстане.

- Чем вызвано это решение Президента? Насколько нам сейчас это нужно и к каким позитивным сдвигам в будущем может привести?

- Одно из самых важных изменений – это введение выборности акимов. Это впервые, когда на республиканском уровне будут избирать руководителей местных исполнительных органов. Но данная мера предполагает также усиление обоюдной ответственности - как акимов, которых выбирают, так и жителей, которые выбирают. Новый аким и его политика станут результатом сознательного выбора местного населения. Это личная политическая ответственность каждого участника выборного процесса. Выборы акимов станут следующей вехой в развитии местного самоуправления и роста политической активности казахстанцев.

Почти у каждого жителя появится возможность самому избираться руководителем сообщества, к которому он принадлежит. Если он старше 25 лет, имеет высшее образование и обладает опытом работы на госслужбе или или на руководящей должности. И если он сумеет набрать всего 1% голосов местных жителей в свою поддержку, то он сможет предложить свою кандидатуру на должность акима. Так, если в селе проживает 5000 избирателей, то кандидату нужно заручиться поддержкой 50 из них.

- А какая роль отводится политическим партиям в этом вопросе?

- Согласно последним поправкам политические партии также могут выдвигать своих кандидатов. Это позволит им активнее проявлять себя на местном уровне и показать, чего они стоят. И если сегодня большинство политических партий активны только в период выборов в Мажилис или маслихаты, то после изменений в Закон о выборах у них появятся возможность и мотивация работать в постоянном режиме и бороться за каждый голос местного жителя. И наряду с масштабными республиканскими кампаниями появятся локальные кампании, ориентированные на проблемы и запросы жителей конкретного округа или села.

Если же случится так, что свою кандидатуру выдвинет только один претендент, то предусмотрена норма, согласно которой местный районный аким по согласованию с местным маслихатом должен найти еще одну кандидатуру, чтобы выборы состоялись и были альтернативными. То есть на выборы должны идти минимум два кандидата. Если же изначально выдвинутся два кандидата, то районному акиму не будет надобности искать дополнительные варианты.

- А как быть с тем, что какие-то из кандидатов окажутся ставленниками местных кланов или криминальных группировок?

- Как раз норма о необходимости выдвижения как минимум двух кандидатов, а также возможность партиям выдвигать своих кандидатов, чьи программы будут вытекать из республиканских партийных программ, направлены на минимизацию этих рисков. Если самовыдвиженцы еще могут оказаться «темными лошадками» и на деле оказаться связанными с преступным сообществом, то политические партии едва ли пойдут на подобный риск.

- А в чем смысл снижения процентного порога для политических партий с 5 до 7 процентов?

Новая норма будет работать для проведения выборов по пропорциональной системе, то есть выборы в маслихаты и Мажилис, и дает серьезный шанс ряду партий оказаться в Парламенте. Так, например, если мы посмотрим картину последних выборов в Мажилис Парламента РК, то увидим, что тогда прошли только три партии, по результатам 7-процентного барьера. А если бы барьер тогда составлял 5%, то сегодня количество партий в Мажилисе было бы другое. И, возможно, было бы больше альтернатив, больше интересных проектов и инициатив

- Также согласно закону о выборах теперь появится графа «Против всех». Она на что-то влияет?

- Графа «Против всех» – это проявление политической воли голосующих. Раньше, люди, которых не устраивали предложенные варианты или вообще не ходили на выборы или портили бюллетени. И в итоге их голос совсем не принимался во внимание. Испорченные бюллетени не учитывались. Голос этих граждан пропадал. Теперь же появится отдельный пункт. Это станет показателем доверия к власти и сигналом, что есть часть общества, которую не устраивает ни один из имеющихся вариантов и требуются новые альтернативы. И голос человека, который не хочет ни за кого голосовать, теперь не потеряется.

Подготовил Данил Утюпин