В Алматы задержан наркоторговец с крупной партией мефедрона

Наркоделец c крупной партией мефедрона задержан в Алматы, сообщает zakon.kz.

По оперативным данным полицейских, 30-летний уроженец Костанайской области несколько месяцев работал наркокурьером по распространению психотропных и наркотических веществ.

За это время он успел подняться по “криминальной лестнице” от курьера до оптовика. Во время перевозки одной из партий мужчина был задержан. При задержании патрульные изъяли у задержанного 22 свертка психотропного вещества. Подозреваемый также показал место закладок, где обнаружено 13 аналогичных свертков. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является мефедроном в особо крупном размере, – рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхаир.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по ст. 297 ч3 п.3 УК РК. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.