Столичные нацгвардейцы спасли девушку, прыгнувшую в реку

Нацгвардейцы вытащили из воды девушку, выпрыгнувшую в реку, чтобы покончить жизнь самоубийством, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 25 мая около 13:30 в центре города на набережной Есиля около гостиницы St. Regis. Несмотря на многолюдность в этом районе столицы, никто из прохожих не обратил внимание на странное поведение девушки, стоявшей близко у воды. Когда же девушка неожиданно для всех прыгнула в реку, то в спасать ее бросились столичные гвардейцы.

Начальник войскового наряда рядовой Илья Мащенко и патрульные рядовые Артем Григорьев и Эрик Косян, патрулируя набережную, успели заметить неожиданный прыжок девушки. Счет пошел на секунды, так как сразу же стало ясно, что прыгнувшая не делала попыток спастись самостоятельно и в любое мгновение могла уйти на дно. Оценив обстановку, войсковой наряд незамедлительно бросился на помощь к ней. Рядовой Эрик Косян спрыгнув в реку за девушкой, вытащил ее из воды. пресс-служба Национальной гвардии РК

В ходе расспросов выяснилось, что гражданка 1995 года рождения состоит на учете у психолога, и вполне возможно, своим безрассудным поступком решила оборвать свою жизнь, фактически попыталась совершить суицид. Но военнослужащие столичной воинской части 5573 Национальной гвардии предотвратили трагедию.

Вышестоящим командованием военнослужащие представлены к поощрению.