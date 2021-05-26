Должны ли майнеры криптовалют платить налог?

В экспертном сообществе активное обсуждение получила тема налогообложения деятельности по осуществлению цифрового майнинга. Определенную дискуссию вызвал вопрос о платежах, которые должны будут осуществлять "майнинг-фермы" (дата-центры). По новому законопроекту, который находится на стадии рассмотрения в Сенате, платеж будет составлять 1 тенге за 1 кВт/ч электроэнергии.

Мы решили узнать позицию "Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий" у ее председателя Ахметова Сапара Кайратовича.

Добрый день, Сапар Кайратович! Мы знаем вас как общественного деятеля, который имеет большой законотворческий опыт в Парламенте. Что Вы думаете о новых видах платежей для майнеров?

Добрый день! Члены нашей Ассоциации и участники рынка поддерживают предложение Правительства РК, так как данный законопроект:

Во-первых, 100% легализует и выведет из тени все майнинг-компании, точное число которых сегодня неизвестно.

Во-вторых, это сигнал международным инвесторам, что Казахстан продолжает развивать крипто-индустрию. Как вы знаете, наша страна в прошлом году уже легализовала цифровой майнинг, а в этом году принятие данного закона создает дальнейший импульс развитию данной отрасли. Всем международным инвесторам будет комфортно работать в нашей стране, где индустрия легализована, и они платят налог, тем самым понимая, что государство их поддерживает.

Принятие данных поправок делает нашу страну более прогрессивной в развитии новых технологий и позволит Казахстану закрепить позиции в ТОП-5 стран лидеров в мире по технологии блокчейн. И конечно же, члены нашей Ассоциации и, я надеюсь, общественность также поддерживают данную инициативу Правительства и Мажилиса Парламента, понимая, что дополнительный налог на майнинг цифровой валюты пополнит бюджет страны в непростое для нас время, вызванное пандемией коронавируса.

Насколько мы знаем, на сегодняшний день происходит удорожание электроэнергии. Не станет ли введение нового платежа дополнительным бременем для майнеров?

Хотелось бы отметить, что предлагаемый расчет налогообложения был предметом обсуждения на площадках Правительства, Администрации Президента, а также Мажилиса Парламента с участием бизнеса и общественных организаций, и получил всестороннюю поддержку, в том числе, и от нашей Ассоциации, представляющей интересы предприятий цифрового майнинга.

Планируемый налог не станет нагрузкой для субъектов цифрового майнинга, так как:

Казахстан является одной из немногих стран с дешевой электроэнергией, а планируемый налог 1 тг за 1 кВт/ч никак не отразится на экономике компаний цифрового майнинга.

Спрос на электроэнергию со стороны майнеров, а также ее удорожание на 1 тенге за 1 кВт/ч станет стимулом для увеличения производства электроэнергии, генерирующими компаниями, в том числе подтолкнет к развитию возобновляемых источников энергии.

В экспертном сообществе бытует мнение о снижении инвестиционной привлекательности Казахстана для представителей данной индустрии. Что скажете на этот счет?

Ряд членов нашей Ассоциации тесно сотрудничают с международными компаниями в сфере крипто-индустрии, а также являются членами международных блокчейн-ассоциаций. По их данным, принятие законопроекта по налогообложению цифрового майнинга благоприятно повлияет на инвестиционную привлекательность нашей страны для международных крипто-инвесторов. Так как инвесторы понимают, что Правительство Казахстана, получая в бюджет данный налог, будет поддерживать добросовестных налогоплательщиков. При этом общественность и участники рынка осознают, что с данного налога государство будет выплачивать зарплаты учителям, врачам и всем бюджетным организациям. И нам непонятна позиция тех, кто не думает об интересах государства, ставя в приоритет только личные коммерческие интересы. Я думаю, что это даже непатриотично.

Утверждения некоторых игроков о возможной миграции майнинг-компаний в Узбекистан и другие страны являются некорректными. Что касается Узбекистана, то данная страна является энергодефицитной, и они сами на уровне Правительства поднимают цены на электроэнергию для майнеров. В Российской Федерации, несмотря на привлекательные цены на электроэнергию, многие международные инвесторы не могут работать из-за санкций. Правительство КНР более жестко относится к регулированию крипто-индустрии, тем самым создавая условия для оттока инвестиций из Китая в другие страны. Я уже не говорю о развитых странах с дорогой электроэнергией, в которых майнинг экономически нецелесообразен.

Все вышесказанное подтверждает, что Казахстан является более привлекательной страной для крипто-индустрии, нежели наши соседи и другие более развитые государства. В скором времени мы вместе с вами станем свидетелями притока новых инвестиций в нашу страну, а также услышим в Казахстане имена международных компаний, являющихся лидерами в крипто-индустрии.

А как вы прокомментируете опасения о возможном увеличении данного платежа от 5 до 10 тенге в ближайшие годы?

Мы считаем, что Правительство РК приняло верное решение, утвердив налог в размере 1 тенге за 1 кВт/ч. Как я уже говорил ранее, эта та минимальная ставка, которая комфортна для отечественных майнеров и международных инвесторов в долгосрочной перспективе. Я думаю данный налог будет действовать как минимум ближайшие пять лет.

А в будущем, если цена биткоина возрастет и желающих прийти в Казахстан международных инвесторов будет намного больше, чем излишки электроэнергии в нашей стране, то я не исключаю вероятности, что нашему Правительству придется повысить налог до 2 тенге. Все это будет зависеть от ситуации на рынке.

Что скажете по поводу того, что некоторые предприниматели и ассоциации остались вне обсуждения данных законодательных норм?

Из своего опыта работы в Парламенте я не понаслышке знаю, что норма, предполагающая сокращение или пополнение бюджета, всегда обсуждается Правительством абсолютно со всеми заинтересованными лицами и участниками рынка. Поэтому утверждение, что якобы кто-то остался вне обсуждения, не соответствует действительности. Но при этом всегда могут быть люди, которые будут недовольны теми или иными законопроектами, которые затрагивают их коммерческие интересы.

"Национальная ассоциация блокчейна и индустрии дата-центров" считает, что государство будет получать всего 4,4 млрд тенге при этом создав дополнительную нагрузку на бизнес. Учитывая незначительные поступления в бюджет насколько целесообразно вводить такую меру?

Высказанные нашими коллегами утверждения немного противоречивы. Ими приводится довод, что предполагаемый налоговый платеж создает препятствие для развития бизнеса. В тоже время они считают, что эти сборы незначительные.

Признание, что данная сумма небольшая, подтверждает продуманность предложенной Правительством законодательной нормы.

Резюмируя наше интервью, Вы можете назвать все преимущества данной индустрии для нашей страны?

Как вы знаете, Казахстан легализовал цифровой майнинг в июне прошлого года и за этот очень короткий период мы уже стали четвертой страной в мире. Это говорит о том, что блокчейн-индустрия очень динамично развивается с каждым месяцем и годом, поступления в бюджет от цифрового майнинга будут расти в геометрической прогрессии. Легализовав цифровой майнинг, Казахстан, по сути, легализовал целую новую индустрию, которой ранее не было у нас.

В блокчейн-технологии и крипто-индустрию входят нижеследующие направления: сервис-центры для обслуживания и ремонта вычислительного оборудования, создание крипто-бирж, внебиржевые платформы и майнинговые пулы в нашей стране, услуги по хранению цифровых активов, услуги по предоставлению займов под залог цифровых активов, токенизация промышленных активов для предложения инвесторам новых инвестиционных продуктов.

Развитие указанных сфер блокчейн-индустрии позволит нам:

Во-первых, привлечь в нашу страну десятки-сотни миллиардов долларов иностранных инвестиций в ближайшие 5-10 лет, которые придадут импульс развитию национальной экономики в сфере новых технологий и даст возможность нашей стране уйти от сырьевой зависимости.

Во-вторых, создать десятки тысяч новых рабочих мест. Большинство этих специалистов будут осваивать новые специальности по данным технологиям и будут очень востребованы как в Казахстане, так и в глобальном мире.

В-третьих, привлечь новые технологии, а также открыть заводы по производству вычислительного оборудования, которые могут быть использованы не только в цифровом майнинге, но и в сфере искусственного интеллекта (AI), интернета-вещей (IoT) и в хранении больших данных (Big Data).

Пользуясь данной возможностью, я от лица Ассоциации и участников данного рынка хотел бы поблагодарить Главу государства и Правительство РК за принятие своевременных и прогрессивных законов и за поддержку в развитии блокчейн-технологий и крипто-индустрии в нашей стране. Данная технология в ближайшие 10-15 лет поменяет всю мировую финансовую инфраструктуру и будет одним из локомотивов развития глобальной экономики. Мы гордимся, что наша страна находится на передовой в развитии цифровых технологий на международной арене.