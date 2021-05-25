Лукашенко отложил заявление о бывшем главреде NEXTA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на день отложил заявление, которое планировал сделать 25 мая в связи с задержанием бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, передает zakon.kz.

Как сообщает БЕЛТА, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала, что 26 мая Лукашенко встретится с членами парламента и Конституционной комиссии, которые предложили обсудить актуальные вопросы.

Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте. На нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также мнение формирующие люди - политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры, - сообщила пресс-секретарь.

Встреча, по ее словам, состоится в парламенте.

Таким образом, то заявление, которое президент планировал сделать сегодня, прозвучит завтра в Овальном зале парламента, после чего состоится дискуссия по широкому кругу вопросов, — пояснила Эйсмонт.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления был задержан находившийся на борту Протасевич. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

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