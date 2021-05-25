Кортеж выпускников задержала полиция Алматинской области

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором автомобильный кортеж, грубо нарушая ПДД, движется по трассе. В полиции прокомментировали инцидент, сообщает zakon.kz.

Молодые люди двигались по трассе Алматы-Бишкек на четырех автомобилях и активно привлекали к себе внимание.

Видео появилось 25 мая и в тот же день сотрудники РПП УП Карасайского района задержали участников кортежа.

Задержанные оказались уроженцами Жамбылского района Алматинской области в возрасте от 17 до 22 лет.

Все четыре авто задержаны и помещены на штрафную стоянку. В отношении водителей, двое из которых являются несовершеннолетними, составлены сразу несколько административных протоколов за каждое нарушение. Всего по данному факту составлено 15 протоколов, в том числе за управление транспортными средствами без государственных регистрационных номерных знаков, за открытие дверей и высовывание в оконные проемы во время движения и т.д. С родителями несовершеннолетних ведется профилактическая беседа с участием сотрудников отдела образования. пресс-служба ДП Алматинской области