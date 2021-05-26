Перерезал горло и сфотографировался – егерь объяснил, зачем убил чужих собак

В Акмолинской области егерь одного из охотничьих хозяйств жестоко убил трех собак в ауле Алтынды. Перерезал им горло и сфотографировался как с трофеем, сообщает zakon.kz.

Случилось это еще в апреле, но подробности хозяин собак рассказал только сейчас, передает Первый канал "Евразия".

По словам Алексея Городецкого, в то роковое утро он выехал в лес, а питомцы увязались следом.

Когда я разгрузил сено, обратно возвращался, смотрю: на моей тропе следы другого снегохода и кровь какая-то. Я пошел в лес по следам, обнаружил, что моя собачка зарезана одна. Следы были снегохода "Буран" наших егерей. Я позвонил младшему егерю, спросил: "Зачем вы зарезали моих собак?". На что он мне ответил: "Мы не знали, что это твои". хозяин убитых собак Алексей Городецкий

С заявлением Алексей обратился в полицию. Егерь в свое оправдание сообщил: они с напарником приняли собак за бродячих, которые вредят угодьям и нападают на других животных.

В полиции в действиях егеря признаков уголовного правонарушения не нашли. Произошедшее не посчитали жестоким обращением с животными. Якобы собак Семенков убил не из хулиганских побуждений и не садистким методом, а просто выполнял свою работу.

У собственников данных животных есть право обратиться на взыскание морального вреда, в том числе оценить стоимость. Понятно, их собаки бесценны, но в гражданском порядке они имеют право с данным егерем судиться. Необходимо проводить судебно-психиатрическую экспертизу на вменяемость данного лица. юрист Бахтияр Галимжанов