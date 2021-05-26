Вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в Усть-Каменогорске

Вандалы подожгли буквы на памятнике героям Великой Отечественной войны в Усть-Каменогорске, сообщает zakon.kz.

Но на этом не остановились и спалили искусственные цветы и венки, передает Первый канал "Евразия".

Первый раз такое, что на памятнике поджигали буквы. Данный факт считаю вандализмом, таким людям надо руки поотрывать. начальник участка по содержанию автомобильных дорог Айбек Касаинов

Все случилось у полицейского поста. Но стражи порядка ничего не заметили, и хулиганов тоже пока не нашли. Если найдут, то им грозит штраф, а также либо арест на 40 суток, либо общественные работы.

Для каких целей здесь полицейский участок находится? Они обязаны следить за порядком. Если не следят, должно быть уголовно наказуемо. Священное место и такое творить, а полицейских наказывать, раз они не могут уследить. жительница города Наталья Галяшова

Мне стыдно, если это поколение моего возраста. Я не представляю, как можно было научить детей такому. жительница города Анастасия Брем