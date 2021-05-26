Многодетная мать больше 10 лет борется за свой участок земли

На протяжении долгих лет многодетная алматинка борется за выделенный ей участок земли. Шесть соток она получила, как мать 6 детей еще в 2009 году. С тех пор ей приходится отстаивать свой надел, который под разными предлогами урезают. А теперь планируют там сделать проезд для новых соседей, сообщает zakon.kz.

Бибигуль Салиева - мать шестерых детей. Теперь она воспитывает внуков. Всю жизнь она грезила только об одном - построить большой дом, который станет родовым гнездом для всех ее близких. Мечта сбылась в 2009 году, когда ей выделили долгожданные шесть соток земли. Но радовались недолго, передает Первый канал "Евразия".

Когда мне дали этот участок, за ним было совершенно пусто. Еще в акимате мне тогда говорили, что ваш участок находится в тупике, поэтому никто за вами жить не будет. Но чуть позже там построила времянку некая Роза Исаева для квартирантов. Потом там жили ее родные. Как следовало из документов, они взяли землю в аренду сроком на два года. жительница города Бибигуль Салиева

Затем арендованная земля, по словам женщины, стала собственностью других хозяев. Чтобы попасть в свой дом, соседи вынуждены пересекать участок Салиевой. На съемках с высоты хорошо видно, что это - единственный путь. На жалобы женщины в акимате ей отвечали, что все в порядке, и это временные трудности. А потом неожиданно выяснилось, что участок многодетной матери находится в "красной" зоне и с шести соток ей сократили участок до четырех.

На карте карандашом отметили, где будет проезд. Урезали участок не только у меня, но и у соседей, у пожилой женщины и у сироты.

Больше 10 лет Бибигуль борется за свой надел. За это время у нее накопилась целая кипа документов. С одной стороны, подтверждающих ее право на шесть соток, с другой - обосновывающие необходимость сделать проезд через ее участок земли. После обращения съемочной группы в Управления земельных отношений и урбанистики, в дом многодетной матери приехала комиссия, чтобы выяснить ситуацию.

Теперь сосед Салиевой собирается обратиться в суд. Он требует, чтобы жители других участков выделили часть своей земли для организации проезда к его дому. Из-за непродуманного выделения участков люди не могут ни заехать, ни выехать из дома.