10 июня по Земле ударит сильнейшая солнечная буря

Солнце продолжает проявлять сильнейшую активность. По словам ученых, по Земле нанесен удар тяжелыми частицами. Причиной стала двойная солнечная вспышка класса М9.7, сообщает Zakon.kz.

Бури уровня S1 начались ночью 8 июня, а более сильные, уровня S2, – с 5 утра после вспышки M9.7. По прогнозам специалистов российского института прикладной геофизики, последствий избежать не удастся.

В понедельник геомагнитная обстановка Земли будет сложной. Большую часть дня геоудары не превысят двух баллов. Однако с 16:00 (18:00 по времени Астаны) начнутся геовстряски, которые уже в 22:00 (00:00) достигнут 6 баллов согласно сервису gismeteo.

Волна шестибалльных магнитных атак продлится до утра следующего дня. Такие возмущения считаются умеренной магнитной бурей.

Согласно научным исследованиям, во время повышенной геомагнитной активности повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.

Ученые уже прогнозировали магнитные бури и даже северное сияние в ближайшие дни.