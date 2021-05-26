Особенности программы реновации в Алматы

Снос ветхих домов в рамках программы реновации будет производиться только при 100 процентном согласии всех жильцов, об этом на пресс-конференции сообщил Аскар Билисбеков, председатель правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы", сообщает zakon.kz.

25 мая в Алматы на встрече с представителями акимата, социально-предпринимательской корпорации «Алматы» (СПК) обсудили программу реновации жилищного фонда в городе Алматы на 2021 - 2025 гг.

Аскар Билисбеков презентовал программу и рассказал об основных проблемах ветхого жилья, среди которых отметил повышенный сейсмический риск, пожарную опасность, а также отсутствие инженерных коммуникаций.

На сегодняшний день в Алматы насчитывается 1427 ветхих двухэтажных домов 1930 -1975 годов постройки. Большая часть из них находится в Турксибском и Бостандыкском районах – 607 и 264 ветхих домов соответственно.

В основном это каркасно-камышитовые дома, меньшая часть – кирпичные. В рамках программы с 2021 – 2025 годы планируется замещение 708 ветхих домов. Из них за счет бюджета 250 домов, за счет частных инвестиций 458 домов. По 280 уже ведутся работы, Билисбеков

В перспективе планируется дополнительное замещение 719 ветхих домов. Из них 261 за счет бюджета, 458 на средства частных инвесторов.

Ключевыми требованиями к новому строительству Аскар Билисбеков отмечает сохранение исторической части города, соблюдение этажности, требований инсоляции, создание доступных комфортных условий для проживания, работы и отдыха, а также защиты от городского шума. Все эти требования выдвигаются и к потенциальным застройщикам.

По словам председателя правления СПК обязательным условием реализации программы является получение 100 процентного согласия жителей.

Если их 10 собственников жилья, 9 будут согласны, и один не согласен, проект не будет реализован. Принудительного сноса не будет. Реновация будет осуществлена только при 100 процентном согласии жителей.

Согласно программе, контроль за реализацией проекта лежит на СПК, управлениях акимата города, городских службах.

Алмасхан Ахмеджанов, главный архитектор города Алматы рассказал о особенностях программы реновации. Так, рассчитанная на 2021 -2025 гг. программа обновления является третьей по счету и принята с целью улучшения уровня благосостояния собственников ветхого жилья. При этом сами собственники выступят инвесторами строительства новых квартир.

К примеру, в Турксибском районе не смогли установить новые газовые колонки, потому что во многих домах не предусмотрены инженерные коммуникации. По всему городу за счет бюджета заменить старые дома невозможно. Программа реновации направлена на решение проблем ветхого жилья с учетом средств инвестора. При этом, каждый собственник автоматически становится инвестором строительства нового жилья. Его пай - это его квартира.

По словам Алмасхана Ахмеджанова, основная задача программы – снизить эксплуатационные затраты и предоставить возможность алматинцам проживать в комфортных условиях.

Чем больше плотность, тем меньше затраты на обслуживание. Потому что ТЭЦ, коммунальные службы работают только до первого колодца. Остальное, что идет в дом, что потерялось, вытекло, это расходы жителей. Если вы потребитель, приводите в порядок свои приборы, оборудование. С реализацией программы жителям уже не нужно думать про трубы на улице, как починить старые электрические, тепловые сети и тп. Это очень дорогостоящие работы. Тем более сейчас переходим на систему ОСИ. Это бремя ляжет на ОСИ.

При реализации проекта строительства домов, договор заключается между СПК и застройщиком. Только в тех кварталах, где 100 % жильцов согласны, пройдены все процедуры, застройщики приступят к реализации утвержденной концепции. При этом, инвесторы заинтересованы строить жилье класса комфорт, комфорт плюс.

Потому что инвестору после заселения собственников надо будет оставшиеся квартиры реализовать по рыночным ценам. И эта программа позволит людям стать собственниками жилья, построенного по принятым новым евростандартам. Привлечение частных инвестиций в программу ветхого жилья, это возможность получить лучшее.

Права собственников гарантируются законами и правовыми нормами РК, а при строительстве владелец сможет выбрать планировку, продолжает главный архитектор города.

Общественные обсуждения как часть программы реновации, проводятся по инициативе СПК. Для того, чтобы сами жители приняли участие в обсуждении.

Мы живем в правовом государстве, у нас есть Конституция. Есть примеры, когда строительные проекты видоизменяются кардинально, после критики жителей. И есть очень много примеров, когда жители сами настаивают на включении их дома в программу реновацию. Критика возникает, когда мало информации, поэтому мы открыты к обсуждению и с жителями, и с застройщиками. Рассказываем о программе, - подчеркнул Алмасхан Ахмеджанов

Наш призыв, вместе создавать конструктивный диалог. Мы заявляем, принудительного сноса не будет. Реновация будет осуществляться только после 100% согласия жителей.

Как считает главный архитектор, без своевременной и поэтапной реализации программы обновления жилого фонда, мегаполис в скором времени столкнется с проблемой аварийного жилья.

Ветхое жилье рано или поздно превратится в аварийное. И тогда стоимость этого жилья упадет. Мы запускаем эту программу, чтобы граждане не потеряли свои активы. Потому что в этих активах проживает большое количество жителей. И если сейчас не приступать к поэтапному решению вопроса ветхого жилья, с учетом средств инвесторов, завтра эта проблема ляжет тяжелым бременем на бюджет

Напомним, программа реновации жилищного фонда в городе Алматы утверждена постановлением акима Бакытжана Сагинтаева 19 февраля 2021 года.