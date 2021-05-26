Американское правительство всерьез рассматривает вероятность появления космического объекта в воздушном пространстве страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Представительницу правительства США спросили о том, насколько готовы власти опубликовать полный доклад, который будет посвящен предполагаемым НЛО.

Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них, — сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представителя Белого дома спросили, готовы ли американские власти обнародовать в полном объеме посвященный предполагаемым НЛО доклад, подготовкой которого занимается офис директора Национальной разведки США совместно с Пентагоном.

В ответ Псаки заявила, что президент США Джо Байден поддерживает подготовку этого доклада. Она также подчеркнула, что американские власти не обсуждают публично по ряду причин то, какую угрозу могут представлять предполагаемые НЛО.