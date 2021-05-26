Макрон потребовал от Евросоюза более действенных мер к России и Беларуси

Евросоюзу следует коренным образом изменить подход к России и Беларуси, поскольку нынешняя политика санкций больше не дает результата, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Такое мнение высказал во вторник, 25 мая, после завершения саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам главы французского государства, политика пошагового введения санкций как реакция на тупиковую ситуацию больше не является эффективной.

Евросоюзу стоит задаться вопросом о том, как могут выглядеть более действенные ответы, - подчеркнул в этой связи Макрон.

С его точки зрения, в отношении России европейцам необходимы "краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная стратегии", которые нужно обсудить перед очередным саммитом Евросоюза, намеченным на 24-25 июня.

К этому времени Еврокомиссия, а также верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель должны будут по поручению Совета ЕС подготовить отчет об опциях в отношениях с Россией, указано в проекте коммюнике майского саммита ЕС.