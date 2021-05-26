Вакцинированным от КВИ предоставляют скидки на различные услуги в Алматы

В городе Алматы с 25 мая запускается акция Qamqor. Организаторами данной акции являются акимат Бостандыкского района и Бостандыкский районный филиал Палаты предпринимателей "Атамекен", сообщает МИА "Казинформ".

Суть акции - предоставление различных скидок на товары и услуги от предпринимателей в качестве стимулирования жителей и гостей города к получению вакцины от COVID-19. При предъявлении паспорта о вакцинации можно получить определенные скидки на полюбившиеся уже различные товары и услуги.

В данном проекте примут участие объекты предпринимательства Бостандыкского района, такие как:

кинотеатр "KINOPARK 5", (ул. Тимирязева, 42) ТРЦ "Atakent Mall" - скидка 20%;

фитнес-центр "Brooklyn fitness gym", (мкр. Керемет, 7) - скидка 20%; • театр перформативных искусств "Траснформа", (ул. Байзакова, 280) - скидка 5%;

объект общественного питания "Almaty Doner", (пр. Абая, 34) - скидка 10%;

сеть компьютерных клубов GAME ON, (мкр. Керемет, 7); (ул. Розыбакиева, 111); (ул. Бухар жырау 27/5, блок 1) - скидка 20%;

кофейня "Coffee and parfait bar", (ТРЦ "Esentai Mall", 4-й этаж) - скидка 20%;

зона отдыха "Асем тау", (ущелье Алмарасан) - скидка 10%;

общественная баня "Tsarskaya", (ул. Розыбакиева, 187) - скидка 10%;

развлекательный центр METRO / боулинг, бильярд, картинги, караоке (пр. Жандосова, 2б) - скидка 10%.

Таким образом предприниматели района хотят внести свою лепту в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. А также призывают всех предпринимателей нашей страны объединиться и поддержать данную акцию.