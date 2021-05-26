Вакцинированным от КВИ предоставляют скидки на различные услуги в Алматы

В городе Алматы с 25 мая запускается акция Qamqor. Организаторами данной акции являются акимат Бостандыкского района и Бостандыкский районный филиал Палаты предпринимателей "Атамекен", сообщает МИА "Казинформ".
Суть акции - предоставление различных скидок на товары и услуги от предпринимателей в качестве стимулирования жителей и гостей города к получению вакцины от COVID-19. При предъявлении паспорта о вакцинации можно получить определенные скидки на полюбившиеся уже различные товары и услуги.
В данном проекте примут участие объекты предпринимательства Бостандыкского района, такие как:
Таким образом предприниматели района хотят внести свою лепту в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. А также призывают всех предпринимателей нашей страны объединиться и поддержать данную акцию.
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