В Нур-Султане школьник разбил светофор

В Нур-Султане подросток сломал светофор, сообщает zakon.kz.

По данным полиции, инцидент произошел 25 мая вечером по улице Карасай батыра возле магазина "Забава".

Юношу задержали по "горячим следам".

Им оказался 15-летний школьник столицы. Несовершеннолетний доставлен в УП района "Сарыарка", куда были приглашены родители подростка. После проведения профилактической беседы, в отношении законного представителя было возбуждено административное производство по статье 435 КРКобАП, - отметили в ведомстве.

Материал был передан в Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана для принятия решения.