В Нур-Султане школьник разбил светофор

26 мая 2021, 10:06
Фото: rus.postimees.ee

В Нур-Султане подросток сломал светофор, сообщает zakon.kz.

По данным полиции, инцидент произошел 25 мая вечером по улице Карасай батыра возле магазина "Забава".

Юношу задержали по "горячим следам".

Им оказался 15-летний школьник столицы. Несовершеннолетний доставлен в УП района "Сарыарка", куда были приглашены родители подростка. После проведения профилактической беседы, в отношении законного представителя было возбуждено административное производство по статье 435 КРКобАП, - отметили в ведомстве.

Материал был передан в Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана для принятия решения.

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Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)


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