Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом

26 мая 2021, 11:59
Фото: pletnik.ru

Боец UFC Конор Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в период с июня 2020 года по май 2021 года, сообщает zakon.kz.

Он обогнал легендарных футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые заработали 126 миллионов долларов и 120 миллионов долларов соответственно.

По информации федерального агенства новостей, спортсмен активно развивает и продвигает личный бренд виски, запущенный в 2018 году. Эта деятельность принесла ему 170 миллионов долларов, а за последний год увеличила его доход до 208 миллионов долларов.


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