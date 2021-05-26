Социальный кодекс планируют принять в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты РК разработало Концепцию проекта Социального кодекса Республики Казахстан, передает zakon.kz.

Миссией Кодекса является – обеспечение реализации устойчивой модели развития справедливой социальной политики с заботой о каждом гражданине Республики Казахстан. С учетом текущей ситуации и глобальных вызовов целью разработки Социального кодекса является создание институциональных, экономических и организационных условий для реализации гражданами своих социальных прав и интересов, - говорится в документе.

Задачами кодекса являются:

1. Создание единой правовой основы для улучшения качества жизни граждан.

Так, предполагается не просто консолидация социальных законов в один документ, а внедрение единых социальных стандартов и подходов с доступным изложением для граждан. Для этого будет проведена ревизия законодательства и действующих стандартов в социальной сфере.

2. Обеспечение государственной поддержки развития социальной сферы путем систематизации и оптимизации социальных выплат и качественного оказания социальных услуг.

Основными факторами национальной системы социального обеспечения сегодня являются равные возможности, адресность, комплексность и доступность. Поэтапно совершенствуются минимальные социальные стандарты, постепенно приближаясь к международным. Тем не менее, действующая модель социальной политики требует дальнейшего развития с учётом накопленного опыта, - отмечают разработчики документа.

Проект Кодекса закладывает следующие принципы социального обеспечения и организации социальной работы в республике:

адресность и дифференцированный подход оказания социальной помощи с учетом нуждаемости;

профилактика и предупреждение социальных рисков;

солидарная ответственность государства, работодателей и граждан;

соразмерность экономических ресурсов и задач социальной политики;

инклюзивность социальной политики, предполагающий не только интеграцию инвалидов в общество, но в целом возможность участия каждого индивида равноправно участвовать в общественной жизни и в принятии решений;

конфиденциальность социальной защиты, предполагающий защиту персональных данных и социального статуса человека;

соответствие международным стандартам, в частности рекомендациям Международной организации труда.

Как отмечается, в рамках проекта Кодекса осуществлена систематизация социальных прав граждан РК. Так, в одном документе будут указаны все базовые права, возникающие на жизненном пути человека во всех сферах жизнедеятельности, в том числе минимальные социальные стандарты.

Например:

– в сфере образования: доступ к бесплатному предшкольному, начальному, основному и общему среднему образованию, техническо-профессиональному образованию, создание инклюзивной среды в организациях образования, обеспечение питанием, школьными принадлежностями;

– в сфере здравоохранения: гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, равный доступ к медицинской помощи, безопасность лекарственных средств;

– в сфере улучшения жилищных условий: имущественные права, жилищная поддержка, бесплатное предоставление земельного участка для ИЖС (0,10 га);

– в сфере культуры и спорта: доступность услуг организаций культуры и спорта;

– в сфере транспортной инфраструктуры: доступность социально-транспортной инфраструктуры (безбаръерная среда), специальное транспортное обслуживание отдельных категорий граждан.

Также говорится, что меры социальной поддержки в проекте Кодекса изложены в зависимости от ситуаций и социальных рисков, при наступлении которых она будет оказываться.

В частности, в проекте Кодекса предлагается отразить следующие основные направления:

Приоритет поддержки материнства и детства как фактор национальной демографической политики Помощь малообеспеченным семьям в повышении материального благополучия Совершенствование системы социальных услуг Социальная защита лиц с инвалидностью Развитие рынка труда и новые подходы к организации содействия занятости населения Повышение профессионализма и статуса социального работника Приведение отельных норм социального обеспечения к уровню международных стандартов Интегрированная модель предоставления социальных стандартов Дальнейшее совершенствование пенсионного обеспечения.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 8 июня.