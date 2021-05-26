Сотрудник на удаленке не обязан быть доступным 24 часа в сутки

На пленарном заседании Мажилиса Парламента под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили во втором чтении поправки в Трудовой кодекс по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Юрий Жулин, в ходе работы над законопроектом понятия "дистанционная работа" и "комбинированная дистанционная работа" были приведены в соответствие с Гражданским кодексом в части уточнения местонахождения работодателя.

Депутатами поддержаны и уточнены нормы согласно которым, работодатель обеспечивает дистанционно работника всем необходимым для выполнения обязанностей - оборудованием, интернетом, а также объектами информатизации, к которым относятся компьютеры, ноутбуки, принтеры, средства связи, - сказал он.

Также внесена поправка по недопущению дискриминации в оплате труда работников, находящихся на дистанционной работе. Закреплена норма, согласно которой работодатель не вправе требовать от дистанционного работника находиться в режиме доступности вне рабочего времени, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом.

С учетом специфики дистанционной работы законопроектом предусмотрены электронные форматы взаимодействия работодателя и работника. Так, закреплена возможность при подготовке уведомлений, объяснительных использовать электронный документ, удостоверенный электронной цифровой подписью, а также иные электронные форматы при условии обеспечения авторизации и идентификации работника или работодателя, - добавил депутат.

По его словам, всеми комитетами Мажилиса на законопроект были даны положительные заключения.

19 мая документ был одобрен в первом чтении. Следующий этап - рассмотрение законопроекта в Сенате.

Тамила Языкова, Нур-Султан