Токаев внес изменения в состав Нацкомиссии по молодежному кадровому резерву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 18 мая 2021 года "О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 2019 года № 141 "О некоторых вопросах Президентского молодежного кадрового резерва", передает zakon.kz.

Так, в новой редакции изложены состав Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан и правила формирования Президентского молодежного кадрового резерва.

В состав Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву при Президенте РК вошли:

Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан, председатель комиссии

начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан, заместитель председателя комиссии

председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, заместитель председателя комиссии

заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, курирующий вопросы региональной политики, член комиссии

помощник Президента Республики Казахстан по политическим вопросам, член комиссии

Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, член комиссии

заведующий Отделом государственного управления Администрации Президента Республики Казахстан, член комиссии

ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, член комиссии

заведующий Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан, секретарь комиссии.

Согласно правилам, отбор в Резерв осуществляется Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при Президенте РК.

В отборе в Резерв принимают участие граждане республики не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее пяти лет.

Между тем к участию в отборе в Резерв не допускаются лица, назначенные Президентом РК, политические служащие, административные государственные служащие корпуса "А", лица, находящиеся в Президентском молодежном кадровом резерве.

Лица, зачисленные в Резерв, могут быть назначены на политические государственные должности, административные государственные должности корпуса "А", руководящие должности корпуса "Б" и на должности группы категории А корпуса "Б" по решению уполномоченной комиссии при Президенте Республики Казахстан в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, - говорится в документе.

При этом назначения на должности могут осуществляться как из числа лиц, зачисленных в Резерв, так и из числа иных лиц в установленном законодательством РК порядке.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.