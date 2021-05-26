Появилось видео спасения ребенка, застрявшего головой в заборе 

В Карагандинской области спасатели освободили ребенка, который застрял головой в заборе, передает zakon.kz.

В МЧС сообщили, что в городе Приозерске 4-летняя девочка во время игры просунула голову между металлических прутьев беседки. Вытянуть голову обратно у нее не получилось. Взрослые не смогли ей помочь и вызвали спасателей.

На помощь пришли пожарные-спасатели пожарной части №15. Они, используя гидравлический инструмент, разрезали железный прут и вызволили ребенка.

Во время проведения спасательной операции бойцы беседовали с девочкой. Ребенок охотно поддерживал диалог. Девочка не пострадала и была передана родителям.

В МЧС настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра взрослых и постоянно напоминать детям элементарные меры безопасности: