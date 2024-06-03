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Кадры спасения ребенка, застрявшего в железном кольце, попали на видео в Павлодаре

Кадры спасения ребенка, застрявшего в железном кольце, попали на видео в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 20:47 Фото: freepik
В Павлодаре 3 июня сотрудники МЧС спасли ребенка, который застрял в металлическом кольце на детской площадке, сообщает Zakon.kz.

МЧС опубликовали кадры спасения ребенка.


"В Павлодаре ребенок застрял в игровом металлическом кольце на детской площадке. Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента перекусили кольцо и извлекли ребенка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. 

Ранее сообщалось о другом спасении. Сотрудники МЧС спасли мужчину, которого унесло в Каспийское море на доске для серфинга. 

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