Кадры спасения ребенка, застрявшего в железном кольце, попали на видео в Павлодаре

В Павлодаре 3 июня сотрудники МЧС спасли ребенка, который застрял в металлическом кольце на детской площадке, сообщает Zakon.kz.

МЧС опубликовали кадры спасения ребенка.





"В Павлодаре ребенок застрял в игровом металлическом кольце на детской площадке. Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента перекусили кольцо и извлекли ребенка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Ранее сообщалось о другом спасении. Сотрудники МЧС спасли мужчину, которого унесло в Каспийское море на доске для серфинга.