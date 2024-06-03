Кадры спасения ребенка, застрявшего в железном кольце, попали на видео в Павлодаре
Фото: freepik
В Павлодаре 3 июня сотрудники МЧС спасли ребенка, который застрял в металлическом кольце на детской площадке, сообщает Zakon.kz.
МЧС опубликовали кадры спасения ребенка.
"В Павлодаре ребенок застрял в игровом металлическом кольце на детской площадке. Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента перекусили кольцо и извлекли ребенка", – говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
Ранее сообщалось о другом спасении. Сотрудники МЧС спасли мужчину, которого унесло в Каспийское море на доске для серфинга.
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