На Байконуре вандалы разрисовали недостроенный "Буран"

На космодроме Байконур неизвестные разрисовали космический корабль "Буран", передает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, вандалы проникли на космодром Байконур и разрисовали граффити недостроенный корабль "Буран".

На челноке написали: "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле". И, судя по всему, авторы решили подписаться на "Буране".

Первый космический корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй из достроенных кораблей вместе с макетом корабля также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств. Третий, недостроенный корабль, находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями - в Германии. Еще один макет "Бурана" долго время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой ныне находится на ВДНХ в Москве.