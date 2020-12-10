Власти Казахстана судятся с владельцем ракеты "Буран", которым заинтересовался глава "Роскосмоса"

Ответчиками по делу проходит три человека, республиканское госпредприятие "Инфокос" и российская "Ракетно-космическая корпорация "Энергия".

В Алматы начался суд по делу о ракете "Буран". Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов подал в суд на компанию "Байконур", на балансе которого находится "Буран". Таким образом Комитет планирует вернуть государству ракету, которым заинтересовался глава "Роскосмоса", передает zakon.kz.

В ноябре этого года глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин искал владельца советского корабля "Буран", который находится на космодроме Байконур. Он написал, что корабль принадлежит "частному лицу из Казахстана".

Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось, - отметил он.

Спустя два дня стало известно, что "Буран" принадлежит не физлицу, а компании "Байконур". Ее гендиректором является Даурен Муса. Ранее "Байконур" назывался АО "Казахстанско-Российское Инновационное Совместное Предприятие "Аэлита".

Оказалось, еще год назад Комитет госимущества и приватизации подавал иск на эту компанию. Основное требование Комитета - ликвидация ракетно-космической компании "Байконур". Также Комитет требует возвратить имущество, внесенное в качестве вклада в уставный капитал общества, а также признать сделки по отчуждению акций Даурену Мусе, Николаю Коваленко, Владимиру Ширину недействительными. Все трое являются ответчиками.

Кроме того, ответчиками стали республиканское госпредприятие на ПХВ "Инфракос" и российская "Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева".

В процессе также участвуют третьи лица: Нацбанк Казахстана и Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития.

Суд несколько раз переносился. Сегодня, 10 декабря, началось главное судебное разбирательство.

Представитель истца Назым Адильжанова сказала, что у ответчиков есть три нарушения и именно поэтому иск нужно удовлетворить в полном объеме.

Первое нарушение – нарушение по срокам регистрации акций общества.

Второе нарушение – незаконно уменьшен уставный капитал. Это случилось после того, как в 2002 году случился обвал крыши первой ракеты "Буран". Отмечается, что вместо того, чтобы требовать возмещения ущерба от виновных в обвале, учредители снизили размер уставного капитала.

И третье - Коваленко и Ширин передали акции Мусе, несмотря на то, что он не был учредителем компании. Также акции были отчуждены без решения правительства. И еще учредители РКК "Байконур" не уведомили Нацбанк о размещении акций.

Суд длился три часа. Ответчик Владимир Ширин сообщил, что правительственная комиссия не нашла виновных в обвале крыши первого "Бурана". Соответственно, не у кого было просить возмещения ущерба.

Ответчик Даурен Муса не признал исковые требования, которые ему предъявили. Он пояснил прокурору, что стал гендиректором компании "Байконур" в 2011 году.

Это был долгий процесс по спасению предприятия. Я подробно дам письменный ответ о том, как я стал акционером, - сказал он.

Другой ответчик - российская "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" прислала письмо. В нем было написано, что между ними и гражданином Казахстана Дауреном Мусой был заключен договор, согласно которому 49% акций уставного капитала передаются РКК "Байконур". Таким образом, "Энергия" не является акционером компании "Байконур" и иск предъявлен не тому ответчику.

Следующее заседание пройдет 25 декабря.

Ракета "Буран" была собрана в трех экземплярах. Первый корабль был запущен в космос 32 года назад. После полета он находился на космодроме Байконур. В 2002 году он был разрушен после того, как его завалило обломками крыши монтажно-испытательного корпуса. Погибли семь человек.

Вторую ракету "Буран", владельца которого искал Дмитрий Рогозин, планировали отправить в космос в 1991 году. Но запуск так и не состоялся. И вот теперь его хотят вернуть государству.

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