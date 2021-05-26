Двое первоклассников утонули в Акмолинской области

В Акмолинской области утонули двое детей, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДЧС региона, инцидент произошел 25 мая. Сообщение о трагедии поступило в РОП Аршалынского района в 17.23: вблизи станции Разъезд № 42 утонули двое детей.

Спасатели, прибыв на место, выяснили, что в 200 м от станции Разъезд № 42, на затопленном участке утонули двое первоклассников, 2013 г.р.

При выяснении обстоятельств, а также опроса свидетелей (отца погибшего), установлено, что трое детей без спроса вышли из дома и пошли купаться на вышеуказанном участке. Около 16.30 младший сын прибежал к дому и сообщил отцу, что братья просили о помощи при купании. В 16.55 отцом был извлечен сын, без признаков жизни. Позже сотрудниками ГУ "ОСО" ДЧС Нур-Султана был извлечен племянник утонувшего, - сказано в сообщении.