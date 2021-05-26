Грузовик сбил насмерть женщину на тротуаре после ДТП

В Актобе грузовик насмерть сбил женщину на тротуаре после ДТП, сообщает zakon.kz.

Водитель грузовика Shacman двигаясь по пр. Абилкайыр Хана напротив мечети "Нұрғасыр", при повороте налево вне перекрестка, не уступил дорогу встречным транспортным средствам и допустил столкновение с автомашиной BMW, от столкновения грузовик изменив направления движения допустил наезд на 32-летнюю женщину, которая шла по тротуару, - сообщили в пресс-службе ДП города.

В результате ДТП женщина скончалась на месте, а водитель BMW госпитализирован в БСМП Актобе.





