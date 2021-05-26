Тарифы на электроэнергию должны быть доступны - Токаев

Президент Казахстана провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли. На нем он затронул вопрос формирования тарифов на электроэнергию, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев считает, что справедливость и доступность тарифов – это важный экономический и социальный вопрос. Для смягчения негативного воздействия пандемии до конца 1 квартала текущего года все тарифы были заморожены. Но держать тарифы на одном уровне постоянно не представляется возможным. Тарифы должны покрывать обоснованные затраты и давать отрасли возможность развиваться, сообщается на сайте Акорды.

Не секрет, что любое повышение тарифов обычно перекладывается вначале на бизнес и бюджетные организации. В отдельных областях разница достигает 400%! Это не только искажает рынок, но и не создает стимулов к бережливому энергопотреблению. Задачи по энергоэффективности и снижению энергоемкости не выполняются. Зачем использовать более дорогие энергоэффективные материалы и оборудование, если электричество можно просто, что называется, "жечь". Также не соблюдается главный принцип – адресность оказания социальной помощи. В результате подобного размывания действительно нуждающиеся категории граждан не получают льгот в нужном объеме, – заявил Президент.

Далее он отметил, что стабильность снабжения, доступность тарифов – это ключевые компоненты национальной конкурентоспособности.

Поэтому важно, чтобы цена электричества базировалась на ее справедливой рыночной стоимости. Сегодня на оптовом рынке электроэнергии доминируют всего три компании, занимая 70% рынка. Это не совсем правильно. Оптовая продажа электроэнергии по двусторонним договорам создает барьеры для новых сбытовых компаний, препятствует развитию конкуренции на розничном рынке электроснабжения. Это прямой путь к завышенным ценам для конечных потребителей, – отметил Президент.

Министерству энергетики совместно с Агентством по защите конкуренции поручено тщательно проработать данный вопрос.