Токаев встретился с главой Минэкологии

Глава государства принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, сообщает zakon.kz.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о ситуации на водоемах страны.

Как доложил Магзум Мирзагалиев, в последние годы проводится работа по недопущению дефицита воды, в том числе во взаимодействии с уполномоченными органами соседних стран, реконструкции водных объектов, цифровизации и обеспечению аграриев поливной водой. Достигнута договоренность с кыргызской стороной по дополнительному сбросу воды из Токтогульского водохранилища, утверждены графики подачи воды в бассейнах рек Шу и Талас Жамбылской области. Ведется работа с российской стороной по увеличению сброса воды из Ириклинского водохранилища в реку Жайык.

Президент также был проинформирован о принимаемых мерах по охране сайгаков и итогах проведенного учета их численности. По данным профильного ведомства, благодаря эффективной борьбе с браконьерством и ужесточению законодательства за два года численность сайги выросла с 334 тыс. до 842 тыс.

По поручению Президента Магзум Мирзагалиев посетил Западно-Казахстанскую область, где совместно с экспертами, научными деятелями, местными фермерами и акиматом были комплексно рассмотрены вопросы определения мест обитания сайги. Глава государства принял решение о создании природного резервата «Бокейорда» и «Ашиозекского природного заказника» на общей площади 657 тысяч гектаров. Это решение будет способствовать миграции части уральской популяции сайги на левый берег реки Жайык.

Кроме того, министр рассказал о рыбоохранных акциях «Бекіре», «Нерест» и «Чистый водоем», по итогам которых возбужден ряд уголовных дел, наложены штрафы, изъято почти 300 км сетей и несколько транспортных средств.

В рамках реализации поручения Президента о высадке 2 млрд деревьев на сегодня посажено 80 млн деревьев. В целях развития экотуризма определены инвесторы по 4 крупным национальным паркам с общим объемом инвестиций более 31 млрд тенге.

Президент положительно оценил работу министерства по данным направлениям.

В завершение встречи Президент поручил держать на особом контроле вопросы регулирования водных ресурсов, а также усилить борьбу с браконьерством.