Численность сайги выросла в Казахстане

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с министром экологии, геологии и природных ресурсов РК был проинформирован о принимаемых мерах по охране сайгаков и итогах проведенного учета их численности, сообщает zakon.kz.

По данным профильного ведомства, благодаря эффективной борьбе с браконьерством и ужесточению законодательства за 2 года численность сайги выросла с 334 тыс. до 842 тыс. - говорится в сообщении Акорды.

По поручению Президента Магзум Мирзагалиев посетил Западно-Казахстанскую область, где совместно с экспертами, научными деятелями, местными фермерами и акиматом были комплексно рассмотрены вопросы определения мест обитания сайги.

Глава государства принял решение о создании природного резервата "Бокейорда" и "Ашиозекского природного заказника" на общей площади 657 тыс. га. Это решение будет способствовать миграции части уральской популяции сайги на левый берег реки Жайык.