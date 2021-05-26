В Алматы появятся престижные вузы

Аким города Бакытжан Сагинтаев во время онлайн-презентации "Глобальный деловой центр" на площадке телеканала "Алматы" рассказал о новых уникальных образовательных решениях, способствующих реализации стратегических целей бизнеса и экономики мегаполиса, сообщает zakon.kz.

Уже 1 сентября начнет свою работу филиал одного из престижных университетов Великобритании - Университет де Монтфорт, Лестер (De Montfort University). На сегодня идут подготовительные работы. Бакытжан Сагинтаев

Он подчеркнул, что таким образом Алматы привлечет только самых талантливых молодых людей со всего Казахстана и мира.

Филиал британского вуза создан постановлением Правительства РК (№270 от 27 апреля 2021 года).

По словам акима, у казахстанцев появится возможность получить качественное британское образование по доступной цене, не выезжая далеко за границу. Также университет предложит ряд полных и частичных стипендий для способной молодежи со всего региона.

Развитие научно-практической сферы и прикладных разработок позволит не только повысить статус мегаполиса в качестве учебного центра, но и послужит развитию экономики в рамках создания новых производств города. Так, с 1 сентября уже запустим студентов в престижный университет Великобритании, с которыми мы вели переговоры с 1 марта. До 400 студентов на бакалавриат, 90 на магистратуру. На другой уровень выйдем, когда закончится строительство Школы искусственного интеллекта от Назарбаев университета на территории СЭЗ ПИТ. Это позволит обеспечить инфраструктуру по принципу кампусов. Бывает так, что если университет строят, то общежитие не предусмотрено или оно на другом конце города находится. Еще один ведущий университет откроется в сфере IT-технологий штата Аризона. Бакытжан Сагинтаев