Иностранцам без документов необходимо покинуть РК до 5 июня - Миграционная служба

Миграционная служба Алматы обратилась к иностранцам, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Полиция города Алматы информирует, что 5 июня заканчивается срок решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 29 декабря 2020 года, легализующий и разрешающий выезд иностранцев и лиц без гражданства, у которых сроки действия проездных документов, видов на жительство, виз РК, разрешений на временное проживание истекли или истекают без привлечения к административной ответственности.

Также возобновляется течение сроков самостоятельного исполнения иностранцами и лицами без гражданства решения суда о выдворении из страны.

В связи с чем, иностранцам и лицам без гражданства необходимо урегулировать свой статус путем оформления разрешения временное проживание либо выдачи визы необходимой категории, согласно действующему законодательству либо выехать за пределы Республики Казахстан до 5 июня 2021 года, – уточнил начальник Управления миграционной службы Асхат Бутунчинов.