Головкин дважды выйдет в ринг с Муратой вместо боя с "Канело"

Стали известны ближайшие планы казахстанского чемпиона Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В этом году Головкин планирует провести два боя: сначала в августе, затем — в декабре.

Причем в обоих случаях Геннадий выйдет на ринг с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО): сначала они летом просто выступят в одном карде, а затем в конце года уже сразятся в очном поединке.

Ожидалось, что соперником Геннадия Головкина по бою в августе станет Эскива Фалькао (28-0, 20 КО), однако ему в итоге сначала предстоит провести финальный элиминатор к титулу IBF с немцем Патриком Войцицки (14-0-1, 5 КО).

Таким образом, с кем Головкин будет драться в конце лета пока неизвестно.



