Уличная художница подала в суд на Ватикан

Уличная художница из Рима Алесся Бэброу подала в суд на Ватикан, почтовое агентство которого без разрешения использовало ее работы для марок, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет Associated Press, на рисунке Бэброу изображена стилизация картины немецкого художника XIX века Генриха Хофманна с Иисусом, поверх которой художница нарисовала сердце с надписью "Просто используйте его".

Работу с Иисусом в 2019 году она нарисовала на мосту Витторио Эмануэле II возле Ватикана. Позже Мауро Оливьери, глава нумизматики Ватикана, рассказал итальянскому журналисту, что однажды он сфотографировал Христа, когда увидел его, проезжая на своем мопеде, и решил использовать это изображение для пасхальной марки.

Работа является частью проекта Бэброу Just Use It, который начался в 2013 году и включает аналогичные сердца на Будде, индуистском божестве Ганеше и Деве Марии, которые можно найти на стенах, лестничных клетках и мостах по всему Риму.

По словам Бэброу, концепция проекта заключается в том, чтобы "способствовать развитию интеллекта и разума сердца" целостным, непредвзятым образом. Адвокат Мауро Ланфранкони утверждал в иске, что, присвоив изображение для продвижения католической церкви, Ватикан "безвозвратно исказил" сообщение Бэброу о том, что универсальных истин не существует.

Когда художница узнала об использовании ее работы, то ее адвокаты обратились в филателистический и нумизматический офис Ватикана, указав Бэброу как автора работы. Однако никакой реакции на просьбу согласовать условия использования работы художницы не было, поэтому она пошла в суд.

Согласно иску, Ватикан напечатал первые 80 тыс. марок с изображением Христа по €1,15 за штуку. Художница требует возместить ей €130 тыс. ущерба.