Что делать, если не получается бросить курить?

Как сигареты влияют на организм и что делать, чтобы меньше курить.

В Казахстане, согласно опросу среди курящих за 2019 год, мужчины обычно выкуривают 16 сигарет в день, а женщины - около 12. Большинство опрошенных понимают последствия вредной привычки, но не могут от нее легко отказаться.

Как влияет курение на организм?

Проанализировав 141 исследование о вреде сигарет за 60 лет, международная группа ученых пришла к выводу, что безопасной нормы курения не существует. Даже одна сигарета в день при многолетнем курении повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 50%, а преждевременной смерти - на 64%.

С чем связан вред курения? Основная причина заболеваний, связанных с курением – горение табака, при котором выделяется не менее 7000 вредных веществ, из которых опасны и канцерогенны от 60 до 250 элементов. Они повреждают клетки ДНК и провоцируют рак легких и другие заболевания. Вопреки заблуждениям, не никотин, а продукты горения и смолы наносят наибольший вред организму.

Почему бросить курить не так просто?

Никотин стимулирует выработку дофамина – гормона, отвечающего за предвосхищение удовольствия. Из-за него возникает ощущение бодрости, вызванное резким повышением уровня глюкозы в крови.

При регулярном курении поощрительная система привыкает к обильному поступлению дофамина и перестраивается. Также этот гормон снижает болевой порог. При резком отказе от сигарет мозг не понимает, почему дофамина вдруг стало меньше. Чтобы его получить, организм посылает сигналы в виде физического дискомфорта и ощущения тревоги. Если верить американской статистике, бросить курить с первого раза удается максимум 7% пытавшихся.

Можно ли сократить вред от курения?

Эксперты утверждают, что лучшее решение – вовсе отказаться от вредной привычки. Но если по какой-то причине сразу сделать это не удается, рекомендовано снижать вред от влияния курения на организм, выбирая продукты, не производящие дыма.

К ним можно отнести электронные сигареты, системы нагрева табака, вейпы. Температура нагрева в таких устройствах варьируется от 240 до 350 °С, тогда как в традиционной сигарете табак горит при температуре 600°С. При более низких температурах выделяется не табачный дым, а пар или аэрозоль. По данным официального журнала Международного общества регуляторной токсикологии и фармакологии, такой аэрозоль содержит в среднем на 90-95% меньше вредных компонентов, по сравнению с дымом сигареты.

Менее вредная альтернатива вместо тотальных запретов – основа концепции снижения вреда, которую на протяжении 25 лет применяют развитые страны, снижая смертность от неинфекционных заболеваний и расходы на здравоохранение.

Так, например, ВОЗ оценила перспективность подхода и создала фонд UNAIDS и Международную сеть Снижения вреда, в рамках которых призывают государства направить 10% от бюджета для борьбы с наркотиками и другими вредными привычками на увеличение безопасности для потребителей.