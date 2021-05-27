Директора гимназии судят за недонесение о насилии над ее ученицей

Скоро должен завершиться суд в отношении Ларисы Кожахметовой, обвиняемой в недонесении, сообщает zakon.kz.

Лариса Кожахметова является директором гимназии и проходит по делу в ЗКО о сексуальной насилии в отношении ее ученицы, которую больше двух лет насиловал собственный отчим, передает телеканал Астана.

Следствие уверено, что обвиняемая была в курсе происходящего, но несмотря на это, не обращалась в полицию, чтобы помочь девочке.

Однако Лариса Кожахметова отрицает предъявленные ей обвинения.

Сегодня мы становимся свидетелями того, что никто не защищает педагогов. Кто же после такой ситуации пойдет работать учителем, директором школы? Они же совершенно беззащитны! У девочки есть мама, она должна нести за нее ответственность, а не просто сожительствовать с мужчиной. Как же после случившегося она продолжала с ним жить? Поэтому, уважаемый суд, я надеюсь, что вы примите правильное решение и вынесете справедливый приговор, - заявила обвиняемая в ходе суда.

Также она добавила, что имеет проблемы со здоровьем, лечится от онкологии, мучается травмой головы, и имеет на содержании троих детей.

Если вина Кожахметовой подтвердится, ей грозит до шести лет лишения свободы.