Почему закрыт Арбат в Алматы и когда его откроют?

Главный санитарный врач Алматы рассказал, почему закрыли Арбат, и когда его откроют, передает zakon.kz.

Жандарбек Бекшин сообщил, что Арбат не закрыт полностью - пешеходные тротуары не закрыты, люди могут проходить на все объекты.

Но люди стали жаловаться, ситуация стала выходить из-под контроля - было огромное столпотворение вечером и ночью. Практически полностью нарушались требования по социальной дистанции, люди были без масок, поэтому мы вынуждены были приостановить там открытое хождение до тех пор, пока не выйдем из "красной" зоны. Потом мы рассмотрим открытие Арбата, - сказал Бекшин.

Он добавил, что другие места отдыха открыты, также открыты все пути в загородную зону.

Но "Арбат" стал местом значительного скопления, люди не гуляют там, а сидят часами на парапетах. Арбат на сегодня является местом, которое как ни одно место в городе не привлекает, - сказал спикер.