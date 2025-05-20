Жаркий танец девушек на Арбате в Алматы привел к их задержанию и спорам в Сети

Юные алматинки решили показать гуляющим на Арбате нескромный танец, что привело к их задержанию, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных в Instagram кадрах молодые девушки в откровенных нарядах танцуют на популярной прогулочной зоне в Алматы – Арбате. Их окружила толпа людей: кто-то снимал танец на видео с улыбкой, кто смотрел с восхищением, а кто-то с недовольством. И в какой-то момент в кадр попадают сотрудники полиции – танцовщиц задержали.

"То самое видео, за которое 4 часа сидели в участке. На видео ученицы, которые уже долгое время со мной и девочки, которые сразу взялись за такую бешеную идею. Для этого нужна невероятная смелость проявляться. Мы заранее знали какой хейт обрушится на нас и что последствия могли дойти до этого, но никто из нас не сказал: я не хочу, я боюсь...", – пишет автор автор публикации.

Общественность по-разному отреагировала на этот перфоманс, кто-то девушек поддержал, а кто-то осудил:

Когда в других странах такие танцы – это норма, а в нашей сразу позор. Ребята успокойтесь это просто танец

Короче, одни обделенные внешностью собрались, чтобы немного внимания получить

Супер супер девушки

Не увидела ничего красивого и зажигательного. И на это смотрит подрастающее поколение, не в том месте и не в той одежде

Девушки классные, красивые, танец наименее развратный и возможных. Наши люди вместо того чтобы отстаивать права человека, свободу самовыражения пытаются втоптаться в каменный век

Лично мы часто с маленькими детьми гуляем по Арбату. Это не стриптиз клуб, чтобы демонстрировать такие танцы

У меня двойное ощущение, с одной стороны девушки красотки, грация, раскрепощенность, гипкость.

С другой стороны улица, это общественное место, тут и пожилые и дети, это неуместно, показывать такие танцы. Как нарушение общественного порядка

С последним комментарием солидарны и в полиции города.

"По данному факту сотрудниками полиции, находившимися на стационарном посту, участницы были приглашены в Управление полиции Алмалинского района для выяснения обстоятельств. В подразделении с ними проведена профилактическая и праворазъяснительная беседа о недопущении нарушений общественного порядка и необходимости соблюдения установленных правил при проведении любых мероприятий в общественных местах. После разъяснений все участницы были отпущены", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

В конце апреля на видео попало жесткое задержание велосипедиста в Астане. Полиция объяснила, что произошло до попавших на кадры действий.