Доллар продолжает расти на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 428,06 тенге (+0,80), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427-429,6 тенге, евро – 520-524,5 тенге, рос. рубль - 5,75-5,9 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 мая.

Июльские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,51%, составив $65,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,61% — до $68,45 за баррель.