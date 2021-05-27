Почему Казахстан отстает от развитых стран по уровню труда

Почему Казахстан отстает от развитых стран по производительности труда в пять раз, рассказали в Министерстве труда и социальной зашиты населения, передает корреспондент zakon.kz.

По словам вице-министра Ержана Биржанова, среди основных сдерживающих факторов для роста со стороны предложений рынка труда является низкий уровень компетенций рабочей силы. Это относится как к молодежи, так и к рабочей части населения.

Следующий фактор - отсутствие непрерывности в развитии навыков работников. Технологии меняются, трудовые функции трансформируются, а трудовые ресурсы "стоят на месте", их навыки не соответствуют рабочим местам, особенно при модернизации производства. Только 17% взрослого населения повышают свою квалификацию, - отметил Биржанов во время круглого стола Комитета по социально-культурному развитию в Мажилисе.

Так, по данным информационно-аналитического центра ОЭСР, в Казахстане 79% взрослых обладают только простыми навыками в сфере информационно-коммуникационных технологий. Это значит, что 79% не имеют ключевых навыков в сфере ИКТ или вовсе не владеют компьютером.

Ранее в ведомстве назвали исчезающую с рынка труда профессию. По словам вице-министра труда и соцзащиты населения, это кондукторы.

Тамила Языкова, Нур-Султан