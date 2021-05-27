Автобусные полосы выделят зеленой разметкой в столице

27 мая 2021, 13:41
Фото: сайт акимата столицы

В Нур-Султане в рамках пилотного проекта полосы, выделенные для общественного транспорта, будут выделять зеленой разметкой, передает zakon.kz.

Принято решение о внедрении пилотного проекта по заполнению выделенных полос общественного транспорта дорожной разметкой зеленого цвета в начале автобусной полосы. Пилотный проект был запущен в целях обеспечения безопасности, концентрации внимания и заблаговременного информирования водителей, - говорится в сообщении Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города на сайте акимата.

В настоящее время изучаются участки улиц, для применения данной схемы организации дорожного движения.


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